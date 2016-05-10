Гривня на міжбанку торгується по 25,25 за долар

У вівторок, 10 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середини торгів встановилися на рівні 25,15/25,25 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,6300/28,6850 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.

Читайте такожЕксперти назвали курс гривні на найближчі три роки - опитування Мінекономрозвитку

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 25,2064 грн/дол., на цю годину укладено 180 угод на суму 57,99 млн дол.