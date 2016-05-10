Данилюк і Гонтарева полетіли до Лондона на збори ради керуючих ЄБРР

Міністр фінансів України Олександр Данилюк і голова Національного банку України Валерія Гонтарева відбули до Лондона для участі в 25 щорічних зборах ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про повідомляється на сторінці Нацбанку в мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, українську делегацію очолює міністр фінансів. До складу делегації також входять представники українського дипломатичного корпусу, міністерств економічного блоку і державних банків України.

За інформацією регулятора, цього року збори ради керуючих ЄБРР проходитиме 11-12 травня. Під час перебування в Лондоні представники України зустрінуться з делегаціями США, Франції, Нідерландів, Швейцарії, Європейського Союзу, Європейського інвестиційного банку та з головним економістом ЄБРР.

Крім того, голова НБУ проведе окремі зустрічі з заступником голови Банку Англії Нематом (Мінушем) Шафіком, представниками Комерцбанку і European Economics and Financial Centre.

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Як повідомляв УНІАН, ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на середину березня 2016 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання понад 11 млрд євро в рамках 363 проектів у країні.