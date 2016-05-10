Кабмін має намір впровадити систему держзакупівель Prozorro в іншій країні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір впровадити систему електронних державних закупівель в іншій країні, паралельно забезпечуючи участь українського бізнесу в тендерах іноземних держав.

Про це повідомив директор департаменту державних закупівель Мінекономрозвитку Олександр Стародубцев на своїй сторінці в Facebook.

"Крім уже наявного напрямки GPA-імплементації (участі бізнесу в тендерах іноземних держав – УНІАН), ми серйозно задумалися про впровадження Prozorro в іншій країні (перша проривна ідея)", - написав він.

При цьому чиновник не уточнив, в якій країні міністерство планує реалізувати систему електронних держзакупівель, зазначивши, що ініціатива вимагає деталізації і планування.

"Тепер, звичайно, все це треба упакувати, накласти на організаційну структуру і конкретизувати до індивідуальних цілей – але це ми вже й самі подужаємо", - підкреслив Стародубцев.

Читайте такожДля замовників держзакупівель у системі Prozorro запущено ще один інформресурс

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку спільно з провідною консалтинговою компанією PricewaterhouseCoopers (Pwc) розробить пілотний проект участі українського бізнесу в державних закупівлях країн, які уклали угоду з Всесвітньої торгової організації про держзакупівлі (GPA).

Парламент 25 грудня 2015 року прийняв закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній і з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Наприкінці 2015 року в системі брало участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тисяч тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів склала близько 7 мільярдів гривень. Економія на кінець минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 мільйонів гривень.