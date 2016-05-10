Гонтарева на зустрічі з місією МВФ заявила про виконання всіх умов фонду

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні на чолі з Роном ван Руденом, яка розпочала роботу в Києві з сьогоднішнього дня, 10 травня, провела зустріч із головою Національного банку України Валерією Гонтаревою.

Як повідомляється на сторінці НБУ в соцмережі Facebook, у ході зустрічі в НБУ її учасники обговорили результати виконання програми розширеного фінансування EFF центральним банком із питань його компетенції.

Зокрема, як заявила голова НБУ, Національний банк виконав усі умови програми, що стосуються його діяльності, й наразі очікує якнайшвидшого завершення другого перегляду програми.

Також повідомляється, що представники місії обговорили з НБУ монетарну політику регулятора в умовах інфляційного таргетування, кроки з подальшої лібералізації валютного регулювання й перезавантаження банківського сектору.

Нацбанк нагадав, що місія МВФ працюватиме в Києві до 18 травня, а успішне завершення другого перегляду програми з Фондом є запорукою проведення реформ, необхідних для пожвавлення економічного зростання в Україні.

Як повідомляв УНІАН, місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду прибула до Києва сьогодні, 10 травня, як і планувалося, і приступила до роботи. Ключове завдання місії - обговорити і завершити другий перегляд програми реформ, схваленої в березні 2015 року.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

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Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це дає імпульс програмі реформ і відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів. Разом із тим, він не виключив, що надалі Україна перейде на більш високий рівень відносин із Фондом, коли сторони вестимуть діалог і відстоюватимуть свої позиції щодо найбільш чутливих аспектів розвитку економіки.

Напередодні приїзду місії Фонд зберіг прогноз розвитку економіки України на рівні 1,5% за підсумками 2016 року при інфляції 15,1%.