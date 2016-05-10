Швейцарський Credit Suisse почав рік із квартальним збитком вперше з 2008 року

Швейцарський банк Credit Suisse прогнозує, що ситуація на фінансових ринках залишиться складною, після того, як банк почав рік квартальними втратами вперше з 2008 року на тлі масштабної реструктуризації, пише Рейтер.

Результат кредитного інституту на тлі зусиль керівника банку Тиджана Тіама щодо зниження витрат і впровадження нової стратегії отримав обережне схвалення від інвесторів і аналітиків, які очікували, що збиток банку, який становить 302 мільйони швейцарських франків ($311 мільйонів), буде ще більшим.

Тим не менш, Тіам попередив про майбутню невизначеність.

"Хоча ми і спостерігали боязкі ознаки відновлення в... березні і в квітні, слабкі ринкові умови і низький рівень клієнтської активності, ймовірно, будуть превалювати у другому кварталі 2016 року, а може і довше",- сказав голова банку в заяві.

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У середньому дев'ять аналітиків, опитаних Рейтер, вважали, що збиток банку становитиме 424 мільйони франків.

Акції Credit Suisse зросли більш ніж на 4 відсотки в перші години торгів.