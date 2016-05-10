Швейцарський Credit Suisse почав рік із квартальним збитком вперше з 2008 року
Банк очікує складнощів на ринку після звіту про квартальні збитки.
Швейцарський банк Credit Suisse прогнозує, що ситуація на фінансових ринках залишиться складною, після того, як банк почав рік квартальними втратами вперше з 2008 року на тлі масштабної реструктуризації, пише Рейтер.
Результат кредитного інституту на тлі зусиль керівника банку Тиджана Тіама щодо зниження витрат і впровадження нової стратегії отримав обережне схвалення від інвесторів і аналітиків, які очікували, що збиток банку, який становить 302 мільйони швейцарських франків ($311 мільйонів), буде ще більшим.
Тим не менш, Тіам попередив про майбутню невизначеність.
"Хоча ми і спостерігали боязкі ознаки відновлення в... березні і в квітні, слабкі ринкові умови і низький рівень клієнтської активності, ймовірно, будуть превалювати у другому кварталі 2016 року, а може і довше",- сказав голова банку в заяві.
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У середньому дев'ять аналітиків, опитаних Рейтер, вважали, що збиток банку становитиме 424 мільйони франків.
Акції Credit Suisse зросли більш ніж на 4 відсотки в перші години торгів.