Кубів закликав депутатів прийняти 14 "важливих законів" для продовження співпраці з МВФ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі закликало Верховну Раду упродовж двох найближчих пленарних тижнів ухвалити 14 законопроектів, які необхідні для продовження співпраці з основним кредитором України - Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра Степана Кубіва.

«Хотів би попросити народних депутатів упродовж двох наступних пленарних тижнів розглянути і ухвалити 14 важливих законопроектів, які необхідні для продовження ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом», - сказав Кубів.

Згідно з повідомленням, йдеться про законопроекти, що стосуються адміністративної реформи центральних органів виконавчої влади, реформи митниці, мінімізації впливу адміністрування податків на доходи держбюджету, приватизації та корпоратизації держактивів у паливно-енергетичному комплексі, реформи «Укрзалізниці» та законопроект про заснування бізнес-омбудсмена.

«Звертаємося до спікера Верховної Ради України з проханням дати відповідне доручення Головному науково-експертному управлінню у найкоротші терміни надати відповідні висновки, щоб народні депутати могли максимально оперативно приступити до предметного розгляду цих законодавчих ініціатив у сесійній залі Верховної Ради України. Хочу закликати народних депутатів реально оцінювати ситуацію в країні, відповідально ставитися до своїх заяв про доцільність співпраці з нашими міжнародними партнерами, і не словом, а своїм голосуванням підтримати забезпечення виходу України з кризи», - зазначив міністр.

Крім того, Кубів наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення законопроектів про підвищення соціальних стандартів та скасування оподаткування пенсій, а також законопроектів, ухвалення яких забезпечить швидке введення безвізового режиму між Україною і Євросоюзом.

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Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва сьогодні, 10 травня, як і планувалося, і приступила до роботи. Ключове завдання місії - обговорити і завершити другий перегляд програми реформ, схваленої в березні 2015 року.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це дає імпульс програмі реформ і відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів. Разом з тим, він не виключив, що надалі Україна перейде на більш високий рівень відносин з Фондом, коли сторони будуть вести діалог і відстоювати свої позиції по найбільш чутливим аспектам розвитку економіки.