Інфляція найближчими місяцями буде нижчою 10% - експерт

Річні темпи інфляції протягом найближчих місяців будуть нижчими 10%, але прискоряться наприкінці 2016 року до 11% у вимірі рік до року.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан за квітневої статистики інфляції в Україні, згідно з якою зростання споживчих цін у річному вимірі уповільнилося до 9,8%.

За словами Бєлан, дані прогнози засновані на очікуваннях помірного зростання цін на продукти харчування, а також очікуване зростання тарифів на опалення наприкінці року.

При цьому експерт зазначила, що 2017 року інфляція сповільниться до 8% у вимірі рік до року.

Також вона повідомила, що через особливості розрахунку ціни на газ другий етап підвищення тарифів з травня 2016 року, який усуває пільгову ціну і по суті збільшує середньозважену ціну, призведе до технічного зниження газової складової в індексі споживчих цін на 4% в травні.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2016 року порівняно з попереднім місяцем березнем 2016 року прискорилася до 3,5% з 1%, зафіксованого в березні до лютого. У річному вираженні, до квітня 2015 року, інфляція в квітні 2016 року сповільнилася до 9,8% до 20,9%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, в січні-квітні, споживчі ціни в Україні зросли на 5,1%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція поточного року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.