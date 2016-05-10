Нацбанк подарує Дніпропетровській області нову монету
17:11, 10 травня 2016Фінанси
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У 2017 році Національний банк України планує урізноманітнити асортимент української нумізматики і ввести в обіг 34 пам'ятні монети.
НБУ в 2017 році введе в обіг 34 пам'ятні монети / facebook.com/NationalBankOfUkraine
Зокрема, 10 з них будуть срібні, 16 – з нейзільберу (сплаву міді, нікелю та цинку) і 8 – біметалічних з недорогоцінних металів. Одна з біметалевих монет буде присвячена Дніпропетровській області, повідомляє прес-служба Нацбанку.
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Монета "85 років Дніпропетровській області" номіналом 5 грн з біметалу діаметром 28 мм буде введена в обіг в лютому 2017 року. Загальний тираж – 30 тис. штук.
Також будуть випущені монети, присвячені 85-річчю Вінницької, Київської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей, та 80-річчю Полтавської та Хмельницької областей.
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