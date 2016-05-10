Нацбанк подарує Дніпропетровській області нову монету

Зокрема, 10 з них будуть срібні, 16 – з нейзільберу (сплаву міді, нікелю та цинку) і 8 – біметалічних з недорогоцінних металів. Одна з біметалевих монет буде присвячена Дніпропетровській області, повідомляє прес-служба Нацбанку.

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Монета "85 років Дніпропетровській області" номіналом 5 грн з біметалу діаметром 28 мм буде введена в обіг в лютому 2017 року. Загальний тираж – 30 тис. штук.

Також будуть випущені монети, присвячені 85-річчю Вінницької, Київської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей, та 80-річчю Полтавської та Хмельницької областей.