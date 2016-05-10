Витрати росіян за кордоном впали на третину

У 2015 році росіяни витратили під час закордонних поїздок на 30 відсотків менше грошей, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на щорічний звіт Всесвітньої туристської організації при ООН (UNWTO).

"Витрати на проживання, харчування, розваги, шопінг та інші товари і послуги становлять 35 мільярдів доларів (у 2014 році — $50,3 мільярда)", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що 2014 року витрати росіян за кордоном також знизилися на шість відсотків у порівнянні з попереднім роком.

В загальному рейтингу країн, жителі яких витрачають найбільше грошей в закордонних поїздках, Росія, опустившись на одну сходинку, посіла шосту позицію.

Перше місце по витратах займає Китай: 2015 року громадяни КНР витратили на відпочинок 292 мільярда доларів (на 25 відсотків більше, ніж 2014 року).

На другій сходинці рейтингу розташувалися США ($120 мільярдів), на третьому — Німеччина ($76 мільярдів).

На четвертій позиції з закордонним витрат виявилися британські туристи ($63 мільярда), на п'ятій — французькі ($38 мільярдів).

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За даними Росстату, виїзд з Росії за кордон з метою туризму 2015 року скоротився на 31,3 відсотка, всього було скоєно 12,1 мільйона поїздок.