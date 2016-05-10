Рада має намір скасувати держреєстрацію іноземних інвестицій

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає скасування обов'язкової державної реєстрації іноземних інвестицій.

За ухвалення законопроекту №2763 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій" у першому читанні проголосував 261 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Народний депутат Роман Семенуха заявив, доповідаючи по законопроекту, що документ спрямовано на сприяння залученню іноземних інвестицій до економіки України шляхом максимального спрощення порядку залучення таких інвестицій.

За його словами, реєстрація іноземних інвестицій є зайвою перепоною для іноземних інвесторів і не має сенсу, оскільки факт участі іноземців в капіталі компаній фіксується у статутних документах. На думку депутата, скасування даної норми не стане поштовхом для зростання інвестицій в країну, однак послужить позитивним сигналом про те, що країна готова проводити реформи і спрощувати умови ведення бізнесу.

Як вказується в пояснювальній записці до законопроекту, обов'язковість реєстрації інвестицій створює невиправдані перешкоди для бізнесу. Факт того, що підприємство має іноземні інвестиції фіксується статутними документами і вноситься в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Інформація про наявність іноземних інвестицій, їх розмір і структура інвесторів є загальнодоступною інформацією. У зв'язку з цим процедура реєстрації іноземних інвестицій не має інформаційного сенсу.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року склав 43,371 мільярда доларів, що на 2,373 мільярда доларів, або на 5,19%, що нижче показника на початок минулого року на рівні 45,745 мільярда доларів.

При цьому обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в січні-грудні 2015 року склав 251,154 мільярда гривень, що на 1,7% нижче показника за аналогічний період 2014 року.

2016 року уряд розраховує залучити близько 5 мільярдів доларів інвестицій.