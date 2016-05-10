Україна та Канада можуть завершити переговори щодо ЗВТ вже влітку - посол Канади

Україна і Канада розраховують завершити всі переговорні процедури щодо Угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами вже влітку поточного року, повідомив в ході брифінгу Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Ми розраховуємо, що вдасться зробити все (завершити переговорний процес - УНІАН) вже влітку поточного року", - сказав посол.

Він підкреслив, що уряди двох країн роблять все для того, щоб всі процедури були завершені.

Читайте такожУкраїна має намір збільшити експорт до Канади товарів з великою доданою вартістю

Довідка УНІАН. Переговори по зоні вільної торгівлі між Україною та Канадою було розпочато на початку 2015 року і до середини літа 2015 року вийшли на завершальну стадію. Угоду було парафовано і на поточний момент проходить процедуру юридичної експертизи.

Канада займає 54-ту позицію в переліку торговельних партнерів України. За підсумками 2015 року обсяг українського експорту склав 30,2 мільйона доларів, імпорту - 206,2 мільйона доларів. Ключовою статтею експорту стала продукція української металургії, імпорту - мінеральна хімія.