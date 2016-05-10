Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,19 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2519,6137 (10 травня – 2516,2672)

100 EUR – 2866,0606 (10 травня – 2875,3385)

10 RUR – 3,7987 (10 травня – 3,8014)

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Як повідомляв УНІАН, 10 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,14/25,20 гривні/долар.

Котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 28,6390/28,6970 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1961 гривні/долар, станом на цю годину укладено 397 угод на суму 279,75 мільйона доларів.