Співпраця з МВФ дає можливість проведення структурних реформ - Гройсман

Співпраця з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом дає Україні можливість проводити структурні реформи, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з місією МВФ, яка почала роботу в Україні.

Як повідомив у своєму Twitter прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук, Гройсман провів переговори з головою місії - Роном ван Руденом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, до Києва, як і планувалося раніше, прибула місія МВФ для переговорів з владою. Представники Фонду вже провели ряд консультацій і зустрілися з головою НБУ Валерією Гонтарєвої.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

На даний час йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою та Радою директорів МВФ.

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Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це дає імпульс програмі реформ та відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів. Разом з тим, він не виключив, що надалі Україна перейде на виший рівень відносин з Фондом, коли сторони проводитимуть діалог і відстоювати свої позиції по найчутливішим аспектам розвитку економіки.

Напередодні приїзду місії Фонд зберіг прогноз розвитку економіки України на рівні 1,5% за підсумками 2016 року при інфляції 15,1%.