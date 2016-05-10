Для Львова куплять чавунні урни по 11 тисяч гривень

За результатами відкритих торгів Галицька райадміністрація Львівської міськради замовила 183 чавунні урни за майже 1 млн 995 тис. грн без ПДВ. Про це з посиланням на Вісник державних закупівель пишуть "Наші гроші. Львів".

Читайте такожУ Львові за погану поведінку в колонії вірменину "накинули" ще 2 роки

За інформацією видання, вартість однієї урни – 10,9 тис. грн. вказано, що вона повинна мати логотип - "Лева", зеленого кольору, з порошковим покриттям "антік+лак" зі вставкою – металевим відром. Внутрішня попільничка також має бути чавунною. Вага однієї урни орієнтовно становитиме 190-230 кг.

Конкурентами "Камаз-Львів" були ТОВ "Дністер-М" і ТОВ "Дорожні знаки", які пропонували урни по 12,9 тис. грн та 12,5 тис. грн відповідно. Власником ТОВ "Камаз-Львів" є Василь Щур. Минулоріч фірма перемогла у тендері Галицької РА з ціною 10,1 тис. грн за урну.

Читайте такожНові тарифи в Україні: з липня подорожчає гаряча вода, для киян - майже в два рази

Також повідомлялось, що у 2009 році чавунні смітники для Львова купували по 2889 грн у ТОВ "Ливарний цех". У 2011 році "Львівська залізниця" придбала чавунні смітники у ТОВ "Ливарний завод" по 5250 грн. Пізніше залізничники заявили, що ціну знижено до 4560 грн.