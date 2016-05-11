НБУ упорядкував внутрішній аудит в українських банках

Національний банк України впорядкував організацію внутрішнього аудиту в банках країни, затвердивши нове положення.

Як повідомляється на сайті НБУ, нове положення розроблено відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів. Документ реалізується в рамках Комплексної програми розвитку фінсектора України до 2020 року щодо вдосконалення корпоративного управління.

Положення визначає порядок організації внутрішнього аудиту в банку і банківській групі, принципи діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, контроль ради банку та Національного банку України за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту.

Нацбанк зобов'язав банки до 1 липня 2016 року привести свої внутрішні документи у відповідність з вимогами цього положення.

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Довідка УНІАН. В рамках Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року регулятори фінансового ринку сконцентрувалися на очищенні сектора від неплатоспроможних установ та "сміттєвих" активів, встановлення єдиних правил гри та підвищення прозорості учасників ринку. Очищення банківського сектора України буде завершена цього року, після чого почнеться перезавантаження системи і закладка фундаменту для майбутнього зростання ринку.