Фіндопомога Україні цього року обмежиться траншем МВФ та кредитами від США і ЄС - експерт

Ситуація на міжбанківському валютному ринку України буде нестабільною, а обсяг фінансування країни від офіційних кредиторів в цьому році обмежиться наступним траншем від Міжнародного валютного фонду і пов'язаними з ним кредитами від США і Європейського Союзу.

Про це йдеться в коментарі головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан, переданому агентству УНІАН.

З урахуванням цих припущень, експерт прогнозує помірне зростання резервів Національного банку України до кінця 2016 року - до позначки 16 мільярдів доларів, що відповідає 4,1 місяця імпорту.

Загалом, як зазначила Бєлан, резерви НБУ не змінилися за січень-квітень, оскільки зустрічні операції за раніше укладеними своп-ліній, обсяг яких оцінюється на рівні 1,3 мільярда доларів, були компенсовані покупкою Нацбанком валюти на міжбанку на 0,4 мільярда доларів, чистими запозиченнями в іноземній валюті на 0,6 мільярда доларів, включаючи купонні платежі, а також позитивним ефектом від переоцінки резервів на 0,2 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України станом на 1 травня 2016 року, за попередніми даними, склали 13,241 мільярда доларів, що на 519,5 мільйона доларів, або на 4,1%, більше показника на 1 квітня на рівні 12,722 мільярда доларів.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця року складе 18,7 мільярда доларів, при цьому ключовою умовою їх зростання є відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

2015 року золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів.

Місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду працює в Києві з 10 по 18 травня для обговорення і завершення другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. У рамках тієї програми загальним обсягом 17,5 мільярда доларів. Україна отримала два транші кредиту - 5 мільярдів доларів 13 березня та 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

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За оцінками НБУ, обсяг невибраних коштів за програмою з МВФ становить 11 мільярдів доларів, пов'язаних з цією програмою кредитів ЄС - 1,2 мільярд євро, США - 1 мільярд доларів.