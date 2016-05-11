Зростання митних платежів до бюджету може перевищити 50 мільярдів на рік - Гройсман

Зростання митних платежів до бюджету країни може перевищити 50 мільярдів гривень, сказав у середу в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми бачимо потенціал надходжень від митниці до бюджету - від 50 мільярдів (гривень - УНІАН) щорічно", - сказав Гройсман.

Раніше він заявляв, що має намір продовжити інспекцію роботи митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, які були зроблені на митницях до 1 травня поточного року.

Крім того, прем'єр повідомив про майбутнє технічне переоснащення митних пунктів та встановлення на них обладнання для сканування товарів. Також, за словами глави уряду, буде вдосконалено програмне забезпечення і посилена робота системи управління ризиками.

Також Гройсман нагадав про ініціативу вже найближчим часом створити 20 мобільних груп із працівників Національного антикорупційного бюро, прикордонних військ, поліції і Державної фіскальної служби для оцінки і перевірки роботи митниць. Глава уряду підкреслив, що контрабанда в Україні має зникнути як явище.

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За даними ГФС, 2015 року доходи зведеного бюджету України від податкових і митних надходжень склали 587,1 мільярда гривень.