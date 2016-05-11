Держборг України в березні зріс до $65,2 мільярда
У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу становила 1,710 трильйона гривень.
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець березня склала 65,237 мільярда доларів, що на 1,4%, або на 887 мільйонів доларів, що вище показника на кінець лютого.
Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець березня склала 1,710 трильйона гривень, що на 1,8%, або на 30,558 мільярда гривень, що нижче показника на кінець лютого.
Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-березні, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в доларах знизилася на 0,4%, або на 268,9 мільйона доларів, що в гривневому еквіваленті зросла на 7,9%, або на 138,201 мільярда гривень.
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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець лютого склала 64,35 мільярда доларів, що на 1,8%, або на 1,16 мільярда доларів, що нижче показника на початок року.
У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець лютого склала 1,741 трильйона гривень, що на 10,7%, або на 168,76 мільярда гривень, що більше показника на початок року.
За оцінками Мінфіну, на кінець 2015 року фактичний обсяг держборгу знаходився в допустимих межах, згідно з держбюджетом України на 2015 рік, склавши 79% ВВП.