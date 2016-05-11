Держборг України в березні зріс до $65,2 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець березня склала 65,237 мільярда доларів, що на 1,4%, або на 887 мільйонів доларів, що вище показника на кінець лютого.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець березня склала 1,710 трильйона гривень, що на 1,8%, або на 30,558 мільярда гривень, що нижче показника на кінець лютого.

Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-березні, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в доларах знизилася на 0,4%, або на 268,9 мільйона доларів, що в гривневому еквіваленті зросла на 7,9%, або на 138,201 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець лютого склала 64,35 мільярда доларів, що на 1,8%, або на 1,16 мільярда доларів, що нижче показника на початок року.

У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець лютого склала 1,741 трильйона гривень, що на 10,7%, або на 168,76 мільярда гривень, що більше показника на початок року.

За оцінками Мінфіну, на кінець 2015 року фактичний обсяг держборгу знаходився в допустимих межах, згідно з держбюджетом України на 2015 рік, склавши 79% ВВП.