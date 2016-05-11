Гривня на міжбанку торгується по 25,38 за долар

У середу, 11 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,31/25,38 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8280/28,9020 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3820/0,3830 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,3068 гривні/долар, станом на цю годину укладено 134 угоди на суму 56,93 мільйона доларів.