Нацбанк хоче зменшити обсяг готівки в економіці

Національний банк України планує до 2020 року знизити показник співвідношення рівня готівки в економіці до ВВП майже в 2 рази, з 14,6% у 2015 році до 7,5%.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

«Серед більшості розвинених країн Україна вирізняється високим показником співвідношення готівкової маси до ВВП. У 2014 році цей показник становив 18,1%, за результатами 2015-го він дещо зменшився - до 14,6%, проте обсяг готівки в обігу залишився без змін. Наше завдання - зменшити обсяг готівки в економіці. Прикладом для України в цьому контексті є Польща, яка має показник співвідношення готівкової маси до ВВП 7,5%. За попередніми прогнозами НБУ, аналогічного показника планується досягти до 2020 року», - цитуються в повідомленні слова заступника голови НБУ Владислава Рашкована.

Він нагадав, що успішне впровадження проекту cashless-економіки є одним із ключових завдань для Національного банку.

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Як повідомляв УНІАН, у готівковому обігу в Україні станом на 1 квітня цього року перебувають банкноти і монети на загальну суму 287,8 млрд грн.