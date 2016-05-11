Розенко розповів про перші результати перевірки соцвиплат: "мертвих душ" не знайшли

Міністерство фінансів України під час верифікації не виявило значної кількості порушень у системі соціальних виплат у вигляді нарахування пенсії померлим громадянам або подвійних виплат, повідомила прес-служба уряду з посиланням на віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

«У нас є вже перші результати перевірки, проведеної Мінфіном. Після аналізу 13 млн пенсійних справ подвійних виплат виявлено - нуль, «мертвих душ» (виплат пенсій померлим) виявлено «аж» близько 80 випадків», - цитує Розенка прес-служба.

Віце-прем'єр відзначив, що інформація стосовно 80 «мертвих душ» не підтвердилася. «Як виявилося після перевірки таких випадків, там не здійснювалися виплати», - зазначив він.

У повідомленні відзначається, що Міністерство соціальної політики разом із Пенсійним фондом самостійно проводили верифікацію соціальних виплат упродовж півтора років. «І тепер, після офіційних висновків Мінфіну, дуже хочеться подивитися в очі тим «експертам» і «аналітикам», які останні півроку поливали нашу команду брудом і розповідали казки про 15-30 мільярдів пенсійних коштів, які нібито виплачуються в Україні «двійникам» і «мертвим душам», - сказав Розенко.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності нашої країни комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на одержання соцдопомоги. Завдяки верифікації Мінфін розраховує зекономити для бюджету близько 5 млрд грн.

Кабінет міністрів України 3 березня прийняв постанову, що передбачає створення єдиної інформаційно-аналітичної системи електронних даних громадян України, основою якої стануть реєстри Національного банку, Пенсійного фонду, фондів обов'язкового соціального страхування, підприємств, установ, банків і фінансових організацій незалежно від форми власності. Збір даних здійснює Мінфін.