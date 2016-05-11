"Ощадбанк" і Арбітражний суд сформували трибунал у справі банку проти Росії

Державний "Ощадбанк" отримав повідомлення Постійної палати Арбітражного суду про те, що арбітражний трибунал у справі банку проти Російської Федерації сформований.

Згідно з повідомленням прес-служби банку, виступають арбітрами суддя Чарльз Н. Брауера, призначений "Ощадбанком", Уго Перескано Діаз, призначений спеціальним певним Арбітражним судом компетентним органом через відсутність з боку Російської Федерації дій за призначенням судді у встановлені терміни, і Девід А. Р. Вільямс (королівський радник), призначений за згодою двох соарбітрів.

"Це наступний дуже важливий етап. "Ощадбанк" має намір активно та негайно підтримувати свої вимоги, щоб домогтися справедливості і правосуддя за незаконне знищення своїх інвестицій в Криму, а також інформувати про хід справи протягом його розгляду. Банк буде використовувати всі способи захисту, доступні йому у відповідності з національним і міжнародним правом", – цитуються в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.

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Як повідомляв УНІАН, попередня сума майнових претензій державного "Ощадбанку" до Російської Федерації у зв'язку з окупацією Автономної Республіки Крим становить 670 мільйонів доларів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході засідання уряду 8 липня закликав і інші українські держкомпанії наслідувати приклад "Ощадбанку", щоб залучити Росію до відповідальності і вимагати відшкодування збитків.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів у міжнародні суди проти Росії за анексію Криму, які будуть направлені в різні суди, "починаючи від Морського арбітражу і закінчуючи судом в Гаазі". Президент пояснив, що позови стосуються безлічі питань, починаючи від захисту власності і закінчуючи персональною відповідальністю конкретних осіб.