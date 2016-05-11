"Ощадбанк" і Арбітражний суд сформували трибунал у справі банку проти Росії
Голова правління банку Пишний зазначив, що "Ощадбанк" має намір активно добиватися справедливості та правосуддя.
Державний "Ощадбанк" отримав повідомлення Постійної палати Арбітражного суду про те, що арбітражний трибунал у справі банку проти Російської Федерації сформований.
Згідно з повідомленням прес-служби банку, виступають арбітрами суддя Чарльз Н. Брауера, призначений "Ощадбанком", Уго Перескано Діаз, призначений спеціальним певним Арбітражним судом компетентним органом через відсутність з боку Російської Федерації дій за призначенням судді у встановлені терміни, і Девід А. Р. Вільямс (королівський радник), призначений за згодою двох соарбітрів.
"Це наступний дуже важливий етап. "Ощадбанк" має намір активно та негайно підтримувати свої вимоги, щоб домогтися справедливості і правосуддя за незаконне знищення своїх інвестицій в Криму, а також інформувати про хід справи протягом його розгляду. Банк буде використовувати всі способи захисту, доступні йому у відповідності з національним і міжнародним правом", – цитуються в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.
Читайте також"Ощадбанк" подав позов до Росії на 15 мільярдів за втрату майна в анексованому Криму
Як повідомляв УНІАН, попередня сума майнових претензій державного "Ощадбанку" до Російської Федерації у зв'язку з окупацією Автономної Республіки Крим становить 670 мільйонів доларів.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході засідання уряду 8 липня закликав і інші українські держкомпанії наслідувати приклад "Ощадбанку", щоб залучити Росію до відповідальності і вимагати відшкодування збитків.
Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів у міжнародні суди проти Росії за анексію Криму, які будуть направлені в різні суди, "починаючи від Морського арбітражу і закінчуючи судом в Гаазі". Президент пояснив, що позови стосуються безлічі питань, починаючи від захисту власності і закінчуючи персональною відповідальністю конкретних осіб.