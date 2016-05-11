Україна може отримати $1,7 мільярда від МВФ вже в червні – експерт

Успішне завершення місії Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві з 10 по 18 травня, дасть змогу нашій країні отримати черговий транш кредиту на 1,7 млрд дол. у червні, а відтак - 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США і близько 600 млн дол. від Європейського Союзу.

Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко на прес-конференції в Києві.

«18 числа місія виїжджає з України, додаємо два тижні – до перших чисел червня вони працюватимуть у Вашингтоні з бюджетними даними... Перший транш в 1,7 млрд, я б прогнозував, ми можемо отримати в середині-наприкінці червня. Це досить реально», - сказав Устенко.

Також він зазначив, що слідом за траншем МВФ можна негайно залучити 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США і близько 600 млн дол. від Європейського Союзу.

«Ці 3,25 млрд дол., якщо вони надходять в Україну, поповнять наші резерви і дадуть змогу Національному банку відмовитися від жорсткого валютного регулювання, що може зіграти позитивну роль з точки зору приходу валюти в країну і може означати те, що зникне девальваційний тиск», - додав експерт.

При цьому Устенко зазначив, що можливе й зміцнення гривні, при серйозних зрушеннях у напрямі структурних реформ за програмою з МВФ, включаючи дерегулювання бізнесу, реформу юридичної системи – судів, прокуратури та виконавчої служби, а також боротьбу з корупцією.

Експерт вважає, що місія МВФ напевне схвалить крок уряду щодо підвищення тарифів на газ і у Фонду не буде питань щодо монетарної частини, тоді як щодо блоку структурних реформ можуть виникнути серйозні претензії. За його словами, у корупційних схемах в Україні задіяно понад 1% населення, що становить лише 450 тис. осіб, але цей 1% фактично «доїть» українську економіку і решту 99%, або 44,5 мільйонів населення.

«За нашими підрахунками, в Міжнародному фонді Блейзера, в українській економіці вимивалися торік через корупційні канали близько 20 млрд доларів. 20 млрд доларів – це фактично четверта частина нашого боргу. Якщо вдасться знизити рівень корупції, то через п'ять років фактично і боргу не буде, тут є потенціал», - наголосив він.

Експерт також зазначив, що продовження співпраці з МВФ і проведення передбачених програмою реформ необхідно, передусім, для українців, і в разі неефективного використання чергового траншу фонду наступних траншів не буде ні цього року, ані в наступні роки. «Це будуть останні 1,75 млрд дол., які Україна й українська влада отримають від західного кредитного співтовариства. Ситуація тоді розвиватиметься політично вкрай погано», - сказав він.

Разом з тим Устенко припустив, що Україна, теоретично, може відмовитися від співробітництва з Фондом. Але в такому разі знадобляться серйозні зміни: різке скорочення держвитрат для досягнення профіциту бюджету, остаточне викорінення корупції, серйозна девальвація гривні – в межах 10 одиниць. Ці кроки загрожують новою кризою і можуть розхитати суспільство, провокуючи зростання безробіття, загострення криміногенної обстановки та міграцію населення з країни.

Експерт нагадав, що обсяг боргу України становить близько 100% ВВП, а вартість його обслуговування - близько 5% ВВП. У зв'язку з цим Україні, щоб вибратися з боргів, необхідно забезпечити зростання економіки не на 1,5-2%, як це прогнозує уряд, а на 7% і вище, для чого критично важливим є проведення передбачених програмою МВФ реформ.

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Як повідомляв УНІАН, місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду працює в Києві з 10 по 18 травня для обговорення і завершення другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. В рамках цієї програми загальним обсягом 17,5 млрд дол. Україна отримала два транші кредиту - 5 млрд дол. 13 березня і 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це дає імпульс програмі реформ і відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів. Разом з тим, він не виключив, що надалі Україна перейде на більш високий рівень відносин з Фондом, коли сторони вестимуть діалог і відстоюватимуть свої позиції щодо найбільш чутливих аспектів розвитку економіки.

Напередодні приїзду місії МВФ зберіг прогноз розвитку економіки України на рівні 1,5% за підсумками 2016 року при інфляції 15,1%.