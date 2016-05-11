Україна приєдналася до програми ЄС для малого і середнього бізнесу з обсягом фінансування €2,3 мільярда

Україна приєдналася до європейської програми підтримки малого та середнього бізнесу GOSME з обсягом фінансування 2,3 млрд євро. Як повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідну угоду в Брюсселі підписали генеральний директор Єврокомісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, малого та середнього бізнесу Лорі Еванс і представник України в ЄС Микола Точицький.

У Мінекономрозвитку підкреслили, що участь у програмі COSME – це значний практичний крок до економічної інтеграції України з ЄС, а також посилення ролі малого і середнього бізнесу, як рушія української економіки.

«Програма COSME підтримує проекти різної тематики, включаючи підтримку виходу на зовнішні ринки, поліпшення умов для розвитку конкуренції, формування культури ведення бізнесу, зниження адміністративного тиску і захист прав інтелектуальної власності», - пояснили в Мінекономрозвитку і закликали українських підприємців скористатися можливостями програми.

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Довідка УНІАН. Україна стала восьмою країною за межами ЄС, які приєдналися до програми COSME. Раніше до програму увійшли Чорногорія, Македонія, Молдова, Туреччина, Албанія, Сербія і Вірменія.