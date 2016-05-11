Кабмін пропонує запровадити накопичувальну пенсійну систему з липня 2017 року

Відповідний законопроект №4608 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» передано на розгляд Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Як відзначається у пояснювальній записці, з 1 липня 2017 року запроваджується сплата страхових внесків до другого рівня пенсійної системи застрахованими особами, які до цієї дати не досягли пенсійного віку. Розмір страхового внеску в перший рік становитиме 2% і щорічно буде збільшуватися на один відсоток до досягнення в 2020 році 5%.

Також, згідно з документом, з 1 липня 2017 року запроваджується накопичувальна система пенсійного страхування за професійними пенсійними програмами для осіб молодше 35 років, які мають право на призначення пенсії за вислугу років. Сплату внесків на користь таких працівників будуть здійснювати роботодавці, починаючи з 1 липня 2018 року. Такі самі умови встановлюються для державних службовців. Водночас, відзначається, що особам, які не стануть учасниками цієї системи і працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, така пенсія буде призначатися на умовах, визначених законодавством.

У рамках реалізації законопроекту передбачається вдосконалити солідарну систему шляхом звільнення її від невластивих виплат, зокрема, пов'язаних із фінансуванням пенсій, призначених на пільгових умовах і за вислугу років. Також пропонується законодавчо врегулювати питання виплати пенсій за кордон та пенсій за інвалідністю через нещасний випадок на виробництві.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на початку травня заявив, що діюча в Україні система пенсійного забезпечення не може задовольнити в повному обсязі потреби пенсіонерів. Одним із пріоритетних завдань чинного уряду Розенко назвав пенсійну реформу, яка передбачає запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення: солідарного рівня, накопичувального та недержавного пенсійного страхування. Для впровадження такої системи Кабінет міністрів ще в травні 2015 року подав до парламенту відповідний законопроект, що передбачає введення другого, накопичувального, рівня пенсійної системи з 1 січня 2017 року, але він так і не був розглянутий.

Віце-президент інвестиційної компанії «Кінто» Віталій Мельничук зазначив, що запровадження другого обов'язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення допоможе Україні сформувати внутрішні ресурси для розвитку економіки.

За його словами, такі країни, як Польща і Австралія, почали пенсійні реформи тоді ж, коли і ми, і вже сьогодні мають реальні успіхи в пенсійному забезпеченні та розвитку своїх економік. Експерт відзначив, що в Україні третій - добровільний накопичувальний рівень пенсійної системи існує з 2004 року, коли було ухвалено закон про пенсійне забезпечення, тоді як другий, обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи не запущено досі.