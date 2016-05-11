ЄБРР зберіг прогноз зростання економіки України цього року на 2%

Європейський банк реконструкції і розвитку зберіг свій прогноз для економіки України на 2016 рік, згідно з яким зростання ВВП країни за підсумками року становитиме 2%.

Як йдеться в переданій УНІАН травневій доповіді ЄБРР про економічні перспективи регіону, в 2017 році економіка України зросте на 2% за умови поступової реалізації структурних реформ.

ЄБРР нагадав, що відновлення зростання економіки України очікується після її падіння, за оцінками банку, на 9,9% в 2015 році і на 6,6% – у 2014 році.

Водночас ЄБРР зазначив, що геополітичні ризики у зв'язку із ситуацією на сході України залишаються вкрай високими.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах становив 1,979 трлн грн, на душу населення – 46,201 тис. грн.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% й сповільненні інфляції до 19%.

Даних щодо динаміки ВВП України в першому кварталі поки що не оприлюднено, проте, за оцінками експертів, зростання реального ВВП в першому кварталі становило близько 1% у вимірі рік проти року. Ці оцінки базуються на статистиці промвиробництва за березень, згідно з якою в Україні другий місяць поспіль зафіксовано зростання промвиробництва, однак у березні це зростання сповільнилося до 4,8% з 7,6%, зафіксованих місяцем раніше.