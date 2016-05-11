Гривня закрила міжбанк на рівні 25,37 за долар

У середу, 11 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 25,31/25,37 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,9190/28,9820 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3840/0,3850 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,3257 грн/дол., на цю годину укладено 538 угод на суму 332,07 млн дол.