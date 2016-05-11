Президент ЄБРР переобраний на другий термін

Чинний президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті обраний на посаду на другий термін.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцсетии Facebook екс-заступник міністра фінансів Артем Шевальов, який до Мінфіну займав пост директора-альтерната від Швейцарії, України, Сербії, Чорногорії, Ліхтенштейну, Молдови, Туркменістану в раді директорів Європейського банку реконструкції та розвитку в Лондоні.

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«Сер Сума Чакрабарті був переобраний на другий термін на посаді президента Європейського банку реконструкції та розвитку! Вітання! З нетерпінням чекаємо розширення ролі ЄБРР в Україні і всьому регіоні!», - написав Шевальов.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація на чолі з міністром фінансів Олександром Данилюком відбула до Лондона для участі у 25-тих щорічних зборах ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку. До складу делегації входять голова Національного банку України Валерія Гонтарева, представники українського дипломатичного корпусу, міністерств економічного блоку і державних банків.

Цього року збори ради керуючих ЄБРР проходить 11-12 травня. Під час перебування в Лондоні представники України зустрінуться з делегаціями США, Франції, Нідерландів, Швейцарії, Європейського Союзу, Європейського інвестиційного банку та з головним економістом ЄБРР.

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ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на середину березня 2016 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання понад 11 млрд євро в рамках 363 проектів в країні.