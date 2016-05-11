Економісти підрахували втрати Росії від санкцій ЄС

Вчені з Берліна підрахували масштаб шкоди від санкцій Заходу для економічного зростання Росії. Про це йдеться у спільній статті наукового співробітника Німецького інституту економічних досліджень DIW Berlin Костянтина Холоділіна і представника Вільного університету Берліна Олексія Нецунаєва, пише "РБК".

Читайте такожПутін вирішив врятувати "Внєшекономбанк" за рахунок заморожених пенсій росіян

Вчені вперше підрахували эконометричними методами вплив санкцій на економічне зростання РФ. Згідно з дослідженням, верхня межа збитків для зростання оцінюється в 11%. Російська економіка в середньому втратила 2 п. п. поквартального зростання ВВП через санкції Заходу.

"Якщо перевести це у втрати економічного зростання за два роки санкційної війни, ефект буде дуже помітним", - йдеться у статті.

"Фактичний зростання ВВП з другого кварталу 2014 року, коли були введені перші санкції, за третій квартал 2015 року (останній доступний у тимчасовому ряду дослідників) склав мінус 4,1%, тоді як контрфактический (як якщо б санкцій не було) - плюс 6,9%", - сказав Холоділін.

Різницю в 11% можна розглядати як "верхню межу збитку, пов'язаного з санкціями", пояснив він.

Дослідники також додали: виділити вплив санкцій проблематично, тому що даних мало, часовий відрізок занадто короткий, а введення санкцій практично співпало з початком падіння цін на нафту.

Зазначається, що автори дослідження використовували для аналізу метод структурної векторної авторегресії. Його 1980 року вперше запропонував американський макроекономіст Крістофер Сімс, що отримав у 2011 році Нобелівську премію.

Для періоду з березня 2014 року до грудня 2015-го автори розраховують індекс інтенсивності санкцій (до кінця лютого 2014 року він дорівнює нулю). Значення індекса в кожен момент часу визначається тим, яку кількість санкцій було введено західними країнами, і вагою цих санкцій. Останні, в свою чергу, визначаються типом введених обмежень і частками країн в торговому обороті РФ. Для аналізу були використані дані Росстату, Eurostat, Datastream та Банку міжнародних розрахунків про зростання ВВП Росії і єврозони, ціни на нафту і реальних ефективних обмінних курсах.

Читайте такожУ РФ стверджують, що доля анексованого Криму визначена "остаточно і безповоротно"

У роботі зазначено, що для економіки єврозони вплив антиросійських санкцій виявився дуже слабким. Середні темпи економічного зростання в єврозоні знизилися незначно. Одним з пояснень економісти називають той факт, що негативний баланс торгівлі єврозони з Росією в 2014 році скоротився на $3,6 млрд, що дало невеликий приріст ВВП валютного блоку.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти РФ ще на півроку. Рішення було затверджене в письмовій формі.

Лідери ряду країн ЄС, а також США, наполягають, що санкції повинні діяти до виконання РФ Мінських домовленостей.