В МВФ підрахували щорічний обсяг хабарів, які отримують чиновники

Про це йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду, присвяченому проблемі боротьби з корупцією.

«Однак це не остаточний показник, оскільки прямий підкуп - це лише один з аспектів корупції», - наголошується у доповіді.

У Фонді зазначають, що є ряд методів, які дозволяють боротися з явищем хабарництва. Серед яких - проведення структурних реформ, зниження регуляторного тиску на бізнес, спрощення бізнес-клімату та запровадження максимальної прозорості проведених державою процедур.

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«Ефективним є формування нормативної бази та створення дієвих органів влади, якими керують незалежні від будь-кого фахівці», - зазначає МВФ.

При цьому в доповіді наголошується, що рекомендації щодо подолання корупції видаються всім країнам, де явище хабарництва викликає побоювання, включаючи і Україну.

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Нагадаємо, у лютому директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард відзначала, що рівень корупції в Україні є загрозою для проведення реформ і може бути підставою для припинення співпраці з нашою країною. Пізніше, після формування нової коаліції в парламенті і нового складу уряду, Фонд висловив надію, що влада повернеться до реформ і покаже реальні результати подолання корупції.