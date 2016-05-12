В МВФ підрахували щорічний обсяг хабарів, які отримують чиновники
Обсяг хабарів, які щорічно отримують чиновники по всьому світу, становить майже 1,5-2 тлрн доларів або 2% світового ВВП.
Про це йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду, присвяченому проблемі боротьби з корупцією.
«Однак це не остаточний показник, оскільки прямий підкуп - це лише один з аспектів корупції», - наголошується у доповіді.
У Фонді зазначають, що є ряд методів, які дозволяють боротися з явищем хабарництва. Серед яких - проведення структурних реформ, зниження регуляторного тиску на бізнес, спрощення бізнес-клімату та запровадження максимальної прозорості проведених державою процедур.
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«Ефективним є формування нормативної бази та створення дієвих органів влади, якими керують незалежні від будь-кого фахівці», - зазначає МВФ.
При цьому в доповіді наголошується, що рекомендації щодо подолання корупції видаються всім країнам, де явище хабарництва викликає побоювання, включаючи і Україну.
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Нагадаємо, у лютому директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард відзначала, що рівень корупції в Україні є загрозою для проведення реформ і може бути підставою для припинення співпраці з нашою країною. Пізніше, після формування нової коаліції в парламенті і нового складу уряду, Фонд висловив надію, що влада повернеться до реформ і покаже реальні результати подолання корупції.