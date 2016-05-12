Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2532.5663 (11 травня – 2519.6137)

100 EUR – 2889.4049 (11 травня – 2866.0606)

10 RUR – 3.8232 (11 травня – 3.7987)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,31/25,37 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9190/28,9820 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3840/0,3850 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,3257 грн/дол., до цієї години укладено 538 угод на суму 332,07 млн дол.