Норвегія вперше "розпечатає" свій найбільший у світі нафтовий фонд

Норвегія вперше використає кошти державного пенсійного фонду (так званого Нафтового фонду) для боротьби з рецесією.

Як передає агентство Bloomberg, у 2016 році на підтримку економіки країни буде витрачено 205,6 мільярдів норвезьких крон (25 мільярдів доларів) з доходів, отриманих від продажу нафти.

«Головним пріоритетом уряду в цій ситуації є підтримка зростання та зайнятості в секторах, залучених в міжнародну конкуренцію», — заявила міністр фінансів Норвегії Сів Йенсен. «У зв'язку з цим податкова реформа зі зниженням податків і збільшенням витрат на освіту та інфраструктуру є пріоритетним напрямком», — підкреслила вона.

Згідно з офіційним прогнозом, ВВП Норвегії зросте на один відсоток в поточному і на 1,7 відсотка наступного року. За оцінками уряду країни, середня вартість нафти становитиме 346 крон за барель (42,21 долара) в 2016 році і 396 крон (48,31 долара) в 2017-му, передає Lenta.ru.

Економіка Норвегії, чверть ВВП якої припадає на нафтогазову галузь, страждає через низькі ціни на нафту. Минулого року через падіння котирувань доходи Норвегії від експорту вуглеводнів впали на 27 відсотків порівняно з 2014 роком, з 62 до 45 мільярдів доларів.

Норвезький державний пенсійний фонд в першому кварталі 2016 року отримав збиток через падіння акцій на ринках.

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Державний пенсійний фонд Норвегії є найбільшим фондом національного добробуту у світі, з активами обсягом 870 мільярдів доларів. Йому належать частки в дев'яти тисячах компаній по всьому світу. Найбільшу частку в куплених фондом акціях складають папери Nestle і Apple, в облігаціях — державні папери США, Німеччини і Японії.