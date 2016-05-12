В Україні зросла грошова база

Обсяг грошової бази в Україні у квітні порівняно з березнем зріс на 2,6% - до 335,891 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, з початку року обсяг грошової бази знизився на 0,03%.

Обсяг готівки поза банками зріс на 3,8% у квітні, а з початку року знизився на 2% - до 279,758 млрд грн.

Грошовий агрегат М3 у березні зріс на 0,9%, а з початку року зріс на 2,3% - до 1,016 трлн грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні у березні порівняно з лютим знизився на 0,4% - до 327,224 млрд грн

Обсяг грошової бази в Україні у 2015 році зріс на 0,8% - до 336 млрд грн.