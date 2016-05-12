Депутати на поточній сесії голосуватимуть за скасування податку з пенсій та підвищення соцстандартів

Верховна Рада включила до порядку денного урядовий законопроект, а також чотири альтернативні депутатські законопроекти, що передбачають скасування оподаткування високих пенсій, яке діяло в Україні з березня 2014 року.

За відповідне рішення проголосували 295 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Урядовий законопроект №4542 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» передбачає скасування з 1 травня 2016 року оподаткування пенсій, які утричі перевищують рівень мінімальної зарплати, встановлений в Україні.

Як наголошується у пояснювальній записці, ухвалення законопроекту зменшить надходження до бюджету на 800 млн грн у 2016 році. Водночас, зазначають автори законопроекту, надходження до бюджету за рахунок податку на доходи фізичних осіб зросли через зниження єдиного соціального внеску у поточному році, і можуть компенсувати відсутність надходжень від оподаткування пенсій. «Надходження податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету за I квартал 2016 року зросли порівняно з I кварталом 2015 року на 45,3%, при закладених у бюджеті темпах зростання 37,9%, що дало додатковий ресурс в обсязі 1,2 млрд грн», - зазначається у пояснювальній записці.

У чотирьох альтернативних депутатських проектах закону повторюються норми урядового законопроекту, однак є й деякі відмінності. Так, один із депутатських законопроектів пропонує не лише скасувати оподаткування пенсій, але й відшкодувати пенсіонерам суми вже сплаченого протягом 2016 року податку.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, які утричі перевищують рівень мінімальної зарплати. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становила 4134 грн, а на 1 травня - 4350 грн. Якщо пенсія людини перевищує цю суму, вона зобов'язана сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і розміром трьох мінімальних зарплат.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту щодо скасування оподаткування пенсій, поданого Людмилою Денисовою та Іриною Єфремовою (обидві – «Народний фронт»), у 2015 році податком обкладалося у середньому 416 тис. пенсій щомісяця. До державного та місцевого бюджетів у вигляді податку за рік направлено 1,1 млрд грн.

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Також Верховна Рада включила до порядку денного урядовий законопроект про зміни до Закону про Державний бюджет, що передбачає збільшення соціальних стандартів із 1 грудня 2016 року на 10%, замість запланованих раніше 6%.

За відповідне рішення проголосували 288 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту №4543 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо соціальних стандартів та обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій)», передбачається збільшити мінімальну заробітну плату з 1 грудня 2016 року до 1600 грн проти 1550 грн, передбачених у бюджеті раніше.

Прожитковий мінімум зросте для працездатних осіб до 1600 грн із 1450 грн, для осіб, які втратили працездатність - до 1247 грн із 1130 грн.

У документі зазначається, що через підвищення мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2016 року на 50 грн понад встановлений раніше прогнозний рівень, а також скасування оподаткування пенсій, надходження до бюджету за рахунок податку на доходи фізичних осіб зменшаться на 0,4 млрд грн.

Для забезпечення виплати пенсій та допомог обсяг витрат державного бюджету, що направляється Пенсійному фонду України на виплату пенсій, пропонується збільшити на 576,9 млн грн - до 145,5 млрд грн.

З метою надання допомоги найбільш вразливим верствам населення в оплаті за житлово-комунальні послуги в умовах підвищення ціни на природний газ для населення пропонується загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг додатково збільшити на 5,3 млрд грн - до 40,3 млрд грн.

Водночас, у зв'язку зі зміною ціни на газ для споживачів, а також підвищенням соціальних стандартів і скасуванням оподаткування пенсій, доходи загального фонду державного бюджету збільшаться на 6,7 млрд грн.

За рахунок підвищення ціни на природний газ для забезпечення побутових споживачів і виробників теплової енергії збільшаться надходження за рахунок податку на прибуток підприємств - на 1,2 млрд грн, податку на додану вартість - на 2,1 млрд грн, ренти за користування надрами для видобування природного газу - на 3,8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 27 квітня 2016 року ухвалив рішення направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до бюджету України на 2016 рік, в якому передбачено збільшення соціальних стандартів із 1 грудня цього року на 10% замість 6%, як планувалося раніше. При цьому, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що уряд цього року може підвищити соціальні стандарти понад запропоновані 10%.