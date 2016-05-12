В українських банках зростає обсяг депозитів

Обсяг депозитів в українських банках у квітні, за оперативними даними, у національній валюті зріс на 2% - до 387,956 млрд грн, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті – зріс на 1,7%, до 13,820 млрд дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, залишки за гривневими кредитами в квітні знизилися на 0,7% - до 427,118 млрд грн, за валютними - зросли на 0,1% - до 22,306 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у березні, за оперативними даними, у національній валюті зменшився на 1,2% - до 380,513 млрд грн, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті зріс на 1,8%, до 13,562 млрд дол.

У 2015 році обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 6,2% - до 388,7 млрд грн, валютних - знизився на 32,1% - до 13,2 млрд дол.