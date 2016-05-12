Нацкомфінпослуг цього року анулювала ліцензії 10 страхових компаній

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з початку поточного року анулювала ліцензії на здійснення страхової діяльності 10 страховим компаніям, повідомляється на сайті комісії.

Зокрема, 24 березня комісія анулювала ліцензії компаній "Планета" і "Арго", 12 квітня - "Контакт страхування", "Цитадель", "Співдружність","Велика страхова компанія", "Автоексімстрах", "Дельта", "Дельта Життя" і 14 квітня - компанії "Дельта Ре".

Регулятор також цього року виключив з державного реєстру фінансових установ інформацію про страхові компанії "Зеніт", "Лемма-Віте", "Гарантія", "Український страховий дім", "Унілайф", "Гута-Україна", "Катеринославська страхова компанія", "Планета", "Арго".

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Як повідомляв УНІАН, кількість страхових компаній, що працюють на ринку України, в 2015 році порівняно з 2014 роком скоротилася на 5%, або на 21 компанію, до 361 компанії. Українські страховики, за попередніми даними, в 2015 році зібрали 30,3 млрд грн валових страхових премій, що на 13,4% більше, ніж роком раніше.

Страхові виплати в 2015 році порівняно з 2014 роком збільшилися на 60% - до 8 млрд грн, загальні активи страховиків протягом року зменшились на 13,6%, або на 9,5 млрд грн, - до 60,7 млрд грн, обсяг страхових резервів зріс на 2,6 млрд грн, або на 16,6%, - до 18,46 млрд грн.