НБУ спільно з центробанком Польщі проведе міжнародну конференцію

Національний банк України спільно з Національним банком Польщі проведе Першу щорічну дослідницьку конференцію «Трансформація діяльності центральних банків» із залученням представників провідних центральних банків світу і визнаних міжнародних академічних установ.

Як повідомив в інтерв'ю УНІАН заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, захід відбудеться 19-20 травня у Києві, і проведення такої конференції є безпрецедентною подією для України.

«На конференції відбудеться професійна дискусія щодо актуальних проблем та майбутнього центральних банків. Ми вбудовуємо Нацбанк у співтовариство центробанків світу і ламаємо стереотип про те, що Україна – відстала країна», - сказав Сологуб.

За його словами, на конференції буде більш як 200 учасників, зокрема, представники центральних банків, міжнародних фінансових організацій, української і світової академічної спільноти та експертного середовища з більш ніж 15 країн світу.

У їх числі - голова центробанку Польщі Марек Бєлька, головний економіст Міжнародного валютного фонду Моріс Обстфельд, віце-президент міжнародної інвестиційної компанії Black Rock Філіп Хільдебранд, заступник голови Банку Швеції Пер Янссон. Відкриє захід голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

Ключовими питаннями конференції будуть інституційна трансформація центральних банків, взаємозв'язок монетарної політики і фінансової стабільності, сучасні технології та їх вплив на діяльність центральних банків, управління потоками капіталу в умовах зростаючої фінансової глобалізації.

«Останніми роками центральний банкінг зазнав істотних змін, і буде змінюватися й далі. У сфері монетарної політики центральні банки провідних країн, якщо не упровадили, то вже почали серйозно замислюватися над упровадженням інноваційних інструментів для боротьби з дефляційним тиском - від'ємних процентних ставок, «грошей з вертольоту», програм кількісного пом'якшення, валютних інтервенцій або «стелі» на обмінний курс», - додав Сологуб.

Також він повідомив, що онлайн-трансляція конференції буде доступна для усіх бажаючих через веб-сайт НБУ, а інформація про захід, програму та перелік учасників вже доступна на сайті регулятора.