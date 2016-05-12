Податковий комітет рекомендуватиме Раді звільнити пенсії від оподаткування

Про це журналістам повідомила голова комітету, народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ніна Южаніна.

«На позачерговому засіданні комітету ми розглянули низку законопроектів про відміну оподаткування пенсій. З усіх законопроектів ми прийняли рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу за скороченою процедурою законопроект 4542-4 народного депутата Юрія Шухевича. Цей законопроект обрано тому, що він звільняє від оподаткування ще і пенсії працюючих пенсіонерів», - повідомила Ніна Южаніна.

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Ніна Южаніна звернула увагу, що законопроект 4542-4 не має висновку Кабінету міністрів. «Якщо звільнити від оподаткування пенсії працюючих пенсіонерів, це зменшить надходження до бюджету приблизно на 1,2 млрд гривен. Чи готовий до цього уряд, невідомо. Тому, не виключено, що до другого читання ця норма може бути знята і залишиться тільки норма про скасування оподаткування пенсій непрацюючих пенсіонерів», – сказала голова комітету.