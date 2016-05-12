Директор Європейського Департаменту МВФ: уряд Яценюка дуже добре керував ситуацією

Про це в інтерв’ю «Укрінформ» сказав Директор Європейського Департаменту МВФ Пол Томсен.

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За його словами, уряд Яценюка здійснив рішучі кроки для того, щоб розв’язати проблеми, «які протягом багатьох років вважалися певними табу в політиці країни і стримували її розвиток»: «Уряд стрімко перейшов до гнучкого обмінного курсу, примусивши економіку пристосовуватися до шоків, і відкоригував тарифи в енергетиці таким чином, щоб вони якнайкраще відповідали реальній вартості енергоносіїв».

Водночас Кабінет Яценюка, як наголосив Директор Європейського Департаменту МВФ, «здійснив вражаюче за масштабом коригування податково-бюджетного сектору з метою зниження дефіциту бюджету і започаткував успішний процес реструктуризації боргів з тим, щоб знизити рівень державного боргу до більш сталих показників».

«Хоча така політика і не змогла упередити глибоку рецесію і скорочення реальних доходів, які, здебільшого, були невідворотними з урахуванням масштабу шоків, зрештою, це зупинило економічний занепад та дозволило поступово змінити напрям руху. Як результат, економіка знову демонструє ознаки зростання, хоча і скромні, а інфляція різко скоротилася до менше 10%», - сказав Пол Томсен.

Водночас він зазначив, що в деяких напрямах реформ прогрес був більш повільний, ніж очікувалося - зокрема щодо боротьби з корупцією, покращення податкового і митного адміністрування, поступу в реформуванні держпідприємств.