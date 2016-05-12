Вихід Великобританії з ЄС коштуватиме Німеччині 45 мільярдів євро - ЗМІ

У разі виходу Британії з ЄС (Brexit) економічні втрати Німеччини до кінця 2017 року сягнуть 45 мільярдів євро, повідомляє Европейская правда з посиланням на дослідження DZ Bank.

Згідно до підрахунків банку, вихід Британії з ЄС в першу чергу вдарить по експорту Німеччини.

"Занадто багато поставлено на карту для економіки Німеччини, оскільки Великобританія є одним з найважливіших торгових партнерів", – цитує видання економіста банку Моніку Бовен.

"Якщо британці проголосують за вихід з ЄС, то німецька економіка почне відчувати наслідки у другій половині цього року", – зазначила Бовен.

У дослідженні зазначається, що в разі виходу Британії з ЄС, темпи економічного зростання в Німеччині знизяться до 1,4% замість прогнозованих раніше 1,8% ВВП, і до 0,5% 2017 року проти 1,7%, які прогнозуються за умови збереження цілісності ЄС.

Разом з тим уряд Німеччини очікує, що економіка зросте на 1,7% поточного року та 1,5% наступного року. У німецькому уряді при прогнозуванні темпів економічного зростання найближчим часом не закладається можливість Brexit.

"Враховуючи, що річний обсяг виробництва в Німеччині становить не менше 3 трильйонів євро, за оцінками DZ Bank, то в разі виходу Британії з ЄС, ми очікуємо, що до кінця 2017 року продуктивність німецької економіки знизиться на 45 мільярдів євро", – йдеться в дослідженні.

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Варто зазначити, що минулого року німецький експорт до Великобританії збільшився на 13% і сягнув майже 90 мільярдів євро. Цей показник є найбільшим за історію двосторонньої торгівлі країн.

Більше минулого року Німеччина експортувала лише до США та Франції.