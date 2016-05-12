Українці в квітні продали валюти на $344 мільйони більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в квітні 2016 року склала 343,8 мільйона доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, обсяг чистого продажу порівняно з попереднім місяцем, березнем 2016 року, зріс на 84,9 мільйона доларів, або на 28,33%.

У квітні банки продали валюту на 40,7 мільйона доларів, викупили – на 384,5 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в березні 2016 року склав 259,8 мільйона доларів.