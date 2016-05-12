Аналітики Da Vinci допускають зростання курсу до 28 гривень за долар до кінця року
Аналітики Da Vinci AG Analytic Group заявляють, що якщо черговий транш фінансової допомоги від МВФ буде відкладений до осені, девальвація продовжиться, і гривня до кінця року досягне 28 за долар США.
Про це йдеться у звіті Ukrainian Economic Trends Forecast за другий квартал 2016 року, який є в розпорядженні УНІАН.
"Перший квартал 2016 року, незважаючи на невелику волатильність, зберігалася тенденція девальвації національної валюти. Якщо в перші дні року курс становив 23,78 грн за долар США, на кінець періоду він досяг показника 26,21 грн. за долар США. При цьому в березні місяці курс досяг максимального показника в річному обчисленні, перевищивши 27 грн.за долар", - йдеться у звіті.
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Як відзначають аналітики, суттєвим фактором девальвації є затримка надання фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду.
"Як і прогнозувалося в Ukrainian Economic Trends Forecast 1Q2016, затримка надання третього траншу стане трігером погіршення ситуації на валютному ринку. Однак, оскільки зовнішні виплати за борговими зобов'язаннями у поточному році не є значними, вплив даного чинника на курсову ситуацію став помірним. У той же час існує імовірність того, що черговий транш фінансової допомоги може бути відкладено до осені. В такому випадку девальвація продовжиться, а гривня до кінця року досягне 28 за долар США", - відзначили аналітики.
На їхню думку, найбільш значущим фактором в питанні курсової стабільності є низькі темпи відновлення позицій українських експортерів на зовнішніх ринках, що обумовлює негативний вплив на валютну виручку експортерів, а значить на надходження валюти в резерви.