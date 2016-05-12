Аналітики Da Vinci допускають зростання курсу до 28 гривень за долар до кінця року

Про це йдеться у звіті Ukrainian Economic Trends Forecast за другий квартал 2016 року, який є в розпорядженні УНІАН.

"Перший квартал 2016 року, незважаючи на невелику волатильність, зберігалася тенденція девальвації національної валюти. Якщо в перші дні року курс становив 23,78 грн за долар США, на кінець періоду він досяг показника 26,21 грн. за долар США. При цьому в березні місяці курс досяг максимального показника в річному обчисленні, перевищивши 27 грн.за долар", - йдеться у звіті.

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Як відзначають аналітики, суттєвим фактором девальвації є затримка надання фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду.

"Як і прогнозувалося в Ukrainian Economic Trends Forecast 1Q2016, затримка надання третього траншу стане трігером погіршення ситуації на валютному ринку. Однак, оскільки зовнішні виплати за борговими зобов'язаннями у поточному році не є значними, вплив даного чинника на курсову ситуацію став помірним. У той же час існує імовірність того, що черговий транш фінансової допомоги може бути відкладено до осені. В такому випадку девальвація продовжиться, а гривня до кінця року досягне 28 за долар США", - відзначили аналітики.

На їхню думку, найбільш значущим фактором в питанні курсової стабільності є низькі темпи відновлення позицій українських експортерів на зовнішніх ринках, що обумовлює негативний вплив на валютну виручку експортерів, а значить на надходження валюти в резерви.