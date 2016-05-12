Продовження співпраці з МВФ дозволяє Україні отримати $5 мільярдів від зовнішніх кредиторів – міністр фінансів

Продовження співробітництва України з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, місія якого в даний момент працює в Києві, відкриє для нашої країни можливість отримати додатково близько 5 мільярдів доларів від інших зовнішніх кредиторів.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку в Лондоні.

"Співпраця з МВФ дає можливість отримати підтримку від інших наших міжнародних партнерів, яка складе близько 5 мільярдів доларів. Це дуже важливо. Причому це дуже важливий сигнал для міжнародної спільноти і для інвесторів", - сказав Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, місія МВФ працює в Києві з 10 по 18 травня для обговорення і завершення другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. В рамках цієї програми загальним обсягом 17,5 мільярда доларів. Україна вже отримала два транші кредиту: 5 мільярдів доларів 13 березня і 1,7 мільярда доларів 4 серпня 2015 року.

За оцінками НБУ, обсяг необраних коштів за програмою з МВФ становить 11 мільярдів доларів, пов'язаних з цією програмою кредитів ЄС – 1,2 мільярда євро, США – 1 мільярд доларів. Крім того, виконання програми з МВФ дасть змогу Україні розраховувати на фінансову допомогу від урядів країн "Великої сімки" і великих банків, Світового Банку, ЄБРР та ЄІБ.

Раніше в Мінфіні відзначали, що до кінця поточного року Україна розраховує отримати з усіх джерел фінансування близько 10 мільярдів доларів кредитних коштів.