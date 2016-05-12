Інфляція в Україні очікується в межах 17-18% - Da Vinci

Про це йдеться у звіті Ukrainian Economic Trends Forecast за другий квартал 2016 року, який є в розпорядженні УНІАН.

Даний прогноз обумовлений підвищенням тарифів на комунальні послуги (газ, опалення, електроенергія), а також ефектом бази порівняння. Даний прогноз відкоригований згідно з прогнозним курсом у рамках оптимістичного сценарію – 28 грн/дол. до кінця року, відзначають аналітики.

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"Знову варто відзначити, що Нацбанк на цей рік затвердив інфляційний прогноз на рівні 12%, і не змінював його. Таким чином, регулятор вкотре робить ставку на надмірно оптимістичний прогнозний сценарій (12%), який малоймовірний особливо в контексті підвищення комунальних тарифів. Так, зростання цін по категорії «природний газ» у квітні складе 48,4%, що стане найбільшим внеском у місячну інфляцію", - йдеться у звіті.