Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,31 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2531,2938 (12 травня – 2532,5663)

100 EUR – 2882,8905 (12 травня – 2889,4049)

10 RUR – 3,8967 (12 травня – 3,8232)

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,31/25,38 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8830/28,9610 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3890/0,3900 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,3129 гривні/долар, станом на цю годину укладено 453 угоди на суму 311,18 мільйона доларів.