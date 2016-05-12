Мінфін хоче провести пенсійну реформу вже цього року

Міністерство фінансів України наполягає на проведенні пенсійної реформи, а також внесенні змін до процесу формування бюджету вже поточного року.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку в Лондоні.

"Нам дуже важливо почати пенсійну реформу. Крім того, для мене і для країни важливо змінити бюджетний процес. І ми зробимо це вже цього року, - сказав Данилюк. - Це те, що ми не змогли зробити в попередні роки. Нам треба змінити філософію державних фінансів. Треба зробити їх прозорішими, щоб державні гроші витрачалися на те, що виключно необхідно країні".

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Як повідомляв УНІАН, проведення в Україні пенсійної та бюджетної реформи є складовою програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом у березні 2015 року. Нормативна база для проведення пенсійної реформи була напрацьована ще 2015 року, і перші кроки щодо зміни пенсійної системи в Україні повинні були бути зроблені вже з початку 2016 року. Однак в силу цілого ряду причин політичного і економічного характеру реформа була відкладена, а рішення - не прийнято. Новий уряд Володимира Гройсмана, який приступив до виконання обов'язків в середині квітня поточного року - після подолання глибокої парламентської та урядової кризи в Україні, заявив про те, що повернеться до пенсійної реформи, назвавши її пріоритетом своєї роботи.

Щодо бюджету нове уряду відзначало необхідність переходу до трирічного бюджетного планування, що включає визначення ключових сфер державного фінансування і демонстрації державних витрат в режимі реального часу в максимально прозорою формі.