Мінфін називає реформу ДФС своїм пріоритетом

Міністерство фінансів України називає реформу Державної фіскальної служби, яка об'єднує податкову і митну служби, своїм пріоритетом і обіцяє вже протягом найближчих місяців оприлюднити результати низки антикорупційних кроків, зроблених в рамках боротьби з корупцією в органах влади.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку в Лондоні.

"Безперечно, потрібна реформа податкової адміністрації та боротьба з корупцією. Але не можна побороти корупцію за ніч. Це комплекс заходів, які передбачають дерегуляцію, створення антикорупційних інституцій, скасування сфер, що представляють корупційний ризик. Процес уже розпочато, він йде. Думаю, що найближчими місяцями ми побачимо (результати - УНІАН). Я дуже оптимістичний у цьому сенсі. Не поборемо корупцію - не отримаємо нову Україну", - сказав Данилюк.

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Довідка УНІАН. Державна фіскальна служба України, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка. Навесні 2014 року керівником ГФС був призначений керівник Фонду держмайна Ігор Білоус. Проте вже в лютому 2015 року на той момент прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ініціював службове розслідування стосовно керівництва ДФС у зв'язку з скаргами бізнесу на роботу податкової та митниці. За підсумками службового розслідування Білоус подав у відставку з поста керівника ДФС. У квітні 2015 року була сформована спеціальна конкурсна комісія з відбору нового глави ДФС, її очолила на той момент міністр фінансів Наталя Яресько. Конкурсна комісія визначила список з 4 кандидатів – претендентів на пост глави Державної фіскальної служби, переможцем був визнаний Роман Насиров, на той момент очолював Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики України. Насиров є чинним главою ДФС.

Разом з тим, джерела в уряді зазначають, що Кабмін готує нові кадрові конкурси на ключові посади в ДФС. Про ревізії кадрів у Службі, зокрема на митниці, говорив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він заявляв, що має намір проінспектувати роботу митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, які були зроблені на митницях до 1 травня поточного року. Крім того, прем'єр повідомив про майбутній технічному переоснащенні митних пунктів та встановлення на них обладнання для сканування товарів. Також, за словами голови уряду, буде вдосконалено програмне забезпечення і посилена робота системи управління ризиками.

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Також Гройсман нагадав про ініціативу вже найближчим часом створити 20 мобільних груп із працівників Національного антикорупційного бюро, прикордонних військ, поліції і Державної фіскальної служби для оцінки і перевірки роботи митниць. Голова уряду підкреслив, що контрабанда в Україні має зникнути як явище.