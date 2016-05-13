Apple вкладе $1 мільярд в китайський сервіс замовлень таксі

Американська корпорація Apple вкладе 1 мільярд доларів у найбільший в Китаї сервіс замовлень таксі Didi Chuxing, повідомляє Прайм з посиланням на заяву гoлoви Apple Тіма Кука.

"Ми прийняли рішення вкласти інвестиції з цілої низки причин, в тому числі це і шанс дізнатися більше про певні сегменти китайського ринку. Ми бачимо багато можливостей для тісної співпраці двох компаній, і ми також упевнені в тому, що це принесе значні прибутки", - заявив в телефонному інтерв'ю агентству Сіньхуа Тім Кук.

Кук також зазначив, що інвестиції компанії свідчать про ентузіазм Apple стосовно швидко розвитку бізнесу Didi та своєї впевненості в економіці Китаю.

Тим часом, як пише Сіньхуа, Didi заявила, що інвестиції Apple стали найбільшим одноразовим внеском у Didi, що робить Apple стратегічним інвестором компанії.

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Американську корпорацію Apple було засновано 1976 року Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Уейном. Штаб-квартира компанії знаходиться в Купертіно, штат Каліфорнія. Apple займається виробництвом персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, "розумних годин" і програмного забезпечення.