Нацбанк хоче скасувати пенсійний збір 2% при купівлі валюти

В ході зустрічі заступника глави НБУ Катерини Рожкової і учасниками ринку валютообмінних операцій представник Нацбанку повідомила, що регулятор підтримує скасування 2% збору до Пенсійного фонду з валютообмінних операцій.

Про це повідомляє НБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Найболючішою темою, яку в черговий раз підняли учасники зустрічі, була проблема існування "чорного" ринку обміну валют", - йдеться в повідомленні.

За словами Катерини Рожкової, Національний банк України може контролювати лише легальні заклади з обміну валют.

"Ми не контролюємо незаконні обмінні пункти. Бо Національний банк - регулятор легального фінансового ринку", - нагадала Катерина Рожкова, але пообіцяла максимальне сприяння фінансовим компаніям з боку регулятора у цьому питанні.

Так, наприклад, Національний банк підтримує відміну 2% збору до Пенсійного фонду з валютообмінних операцій.

Також учасники зустрічі доцільність встановлення в таких пунктах сейфів 5 рівня безпеки і можливість ослаблення вимог до захисту звітності, що надається банківському регулятору.

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Зазначається, що під час зустрічі було знайдено спільне бачення шляхів вирішення проблемних питань та створено кілька робочих груп за участю представників НБУ та учасників ринку для їх остаточного врегулювання.