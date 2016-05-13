Україна може отримати $1,7 мільярда кредиту МВФ до кінця першого півріччя - Moody's

Україна до кінця півріччя отримає черговий транш кредиту від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду обсягом 1,7 мільярда доларів, йдеться в прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody's.

"Новий український уряд, який приступив до виконання обов'язків 14 квітня, повернулося до порядку денного реформ, узгоджених з міжнародними партнерами. Місія МВФ зараз працює у Києві над другим переглядом програми реформ, і Moody's очікує, що Фонд, найімовірніше, виділить Україні черговий транш кредиту в 1,7 мільярда доларів до кінця поточного півріччя", - йдеться в прогнозі.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

На даний час йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це надає імпульс програмі реформ і відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів.

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Зокрема, Данилюк підкреслював, що продовження співпраці України з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, місія якого в даний момент працює в Києві, відкриє для нашої країни можливість отримати додатково близько 5 мільярдів доларів від інших зовнішніх кредиторів.